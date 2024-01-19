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        Haberler Yaşam ‘Boncuğum’ diye seslendiği tilkiyi ekmekle besledi

        'Boncuğum' diye seslendiği tilkiyi ekmekle besledi

        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde karda yiyecek arayan bir tilki şehir merkezine kadar indi. Tilkiyi gören bir vatandaş 'boncuğum' diye seslendiği hayvanı elleri ile besledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 14:40 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:41
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        'Boncuğum' diye seslendi, ekmekle besledi
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        Pülümür'de çetin geçen kış ayı nedeni ile yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları sık sık şehir merkezine inmeye başladı.

        Bu hayvanlardan biri de bir tilki oldu. Kar altında yiyecek arayan bir tilki kent merkezine kadar indi.

        Tilkiyi fark eden Nazim Tanık isimli vatandaş, ekmek alıp hayvanın yanına gitti.

        'Boncuğum' diye seslendiği tilkiyi yanına çağıran Tanık, cep telefonu ile bu anları kaydetti.

        ELİNDEN ALIP UZAKLAŞTI

        Ürkek davranan tilki, bir süre sonra Tanık'ın elinden ekmeği alıp uzaklaştı.

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        #Tilki
        #Tunceli
        #elle beslenen tilki
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