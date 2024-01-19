Ünlülerin Uzay heyecanı
Alper Gezeravcı, uzaya çıkan ilk Türk astronot olarak tarihe geçti. Gezeravcı, Ax-3 misyonu çerçevesinde SpaceX'e ait uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru yola çıktı. NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde Saat 00.49'da gerçekleştirilen fırlatma işlemi ülkemizde büyük heyecan yarattı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak olan Alper Gezeravcı, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak. Ünlüler de heyecan ve gururunu paylaştı
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HÜLYA AVŞAR
Ben geldim, seni bekliyorum. Bu iş, Mars'ta biter. Yolun açık olsun.
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CEM YILMAZ
İlk Türk astronot Alper Bey'e ve emeği geçen herkese başarılar dilerim. Uzay oldu mu, biliyorsun... Her zaman...
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MUSTAFA SANDAL
Bir gün uzay turizmi çok daha ulaşılabilir olacak. Bugün 55 milyon dolar olan belki de 15 - 20 bin dolar olacak. En büyük hayalim o gün geldiğinde uzaya çıkıp, ayı da karşıma alıp, şöyle doya doya bir 'Aya Benzer' dansı yapmak! Alper kardeşim; yersiz ve çekimsiz her anın keyfini çıkar. Cumhuriyet'inizin 100'üncü yılında yukardan, uzaydan Türkiye başka güzel görünüyordur. Bolca keyfini çıkar. Tebrikler.
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