Ünlülerin Uzay heyecanı

MUSTAFA SANDAL

Bir gün uzay turizmi çok daha ulaşılabilir olacak. Bugün 55 milyon dolar olan belki de 15 - 20 bin dolar olacak. En büyük hayalim o gün geldiğinde uzaya çıkıp, ayı da karşıma alıp, şöyle doya doya bir 'Aya Benzer' dansı yapmak! Alper kardeşim; yersiz ve çekimsiz her anın keyfini çıkar. Cumhuriyet'inizin 100'üncü yılında yukardan, uzaydan Türkiye başka güzel görünüyordur. Bolca keyfini çıkar. Tebrikler.