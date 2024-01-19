İngiliz Kraliyet Ailesi'nde Epstein belgeleri sonrası yeni adım

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İngiliz Times of London'ın haberine göre Prens Harry, Prens Andrew ve Prens Andrew'un kızı Prenses Beatrice kraliyet içerisinde bulunan bazı görevlerden aldı.

Buna göre Kral Charles'ın ABD'ye taşınan ve kraliyeti bırakan oğlu Prens Harry, Epstein belgelerinde sık sık yer alması ile büyük skandala imza atan Prens Andrew ve Prens Andrew'un kızı Prenses Beatrice devlet danışmanı olarak görev yapamayacak.

3 kişinin devlet danışmanlığı görevlerini ise Kral Charles'ın kardeşleri Prenses Anne ve Edinburgh Dükü Edward yapacak. Devlet danışmanlığı görevinde Kral/Kraliçe hastaysa ya da yurt dışındaysa onun yerine bu görevdeki kraliyet üyeleri geliyor. Ancak Prens Harry görevlerini bırakıp ABD'ye giderken, Prens Andrew da ilk Epstein skandalı zamanında annesi Kraliçe II. Elizabeth tarafından görevden alınmıştı. REKLAM The Times, Anne ve Edward'ın hayatlarının geri kalanında danışman olarak görev yapacağını, tahtın bir numaralı varisi Prens William ile Galler Prensesi Kate'in çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis'in ise reşit oldukları zaman Harry, Andrew ve Beatrice'in yerini sırasıyla alacağını belirtti.

EPSTEIN BELGELERİ VE KRALİYET En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu. Yetkililer, Epstein'in ölüm nedenini intihar olarak açıklamıştı. Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Geçen hafta yayınlanmaya başlanan Esptein davası dosyaları bu konuyu tekrar gündemin ilk sıralarına taşımış, yargıcın kararıyla 4 bölüm halinde yayınlanan toplam 4 bin 500’den fazla belge Epstein ile birçok ünlü ismin ilişkisini ortaya koymuştu. REKLAM Açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı. Dosyalarda Johanna Sjoberg'ün 2001 yılında Epstein'ın Manhattan'daki dairesinde Prens Andrew tarafından taciz edildiğine ilişkin verdiği ifade de ortaya çıkmıştı. Prens Andrew, taciz iddiasını reddetmişti. Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre de Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti. Bu gelişmeler sonrası Kraliçe II. Elizabeth, oğlunu tüm kraliyet görevlerinden çıkarmış ve unvanlarını da elinden almıştı.

KRALİYETTE PEŞ PEŞE HASTALIKLAR Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kral Charles'ın oğlu Galler Prensi William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton'ın, Londra Marylebone'da bulunan The London Clinic'te ameliyat olduğu açıklanmıştı. Açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiği ve iyileşme sürecine devam etmek üzere Galler Prensesi'nin evine dönmeden önce 10 ila 14 gün hastanede kalmasının beklendiği ifade edilmişti. REKLAM Galler Prensesi'nin mevcut tıbbi tavsiyelere göre, Paskalya sonrasına kadar Kraliyet'teki görevlerine dönmesinin mümkün görünmediği bilgisi paylaşılan açıklamada "Galler Prensesi, bu açıklamanın yaratacağı ilgiyi takdir etmektedir. Kamuoyunun, çocukları için mümkün olduğunca normalliği sürdürme arzusunu ve kişisel tıbbi bilgilerinin gizli kalması isteğini anlayacağını umuyor. Bu nedenle Kensington Sarayı, majestelerinin ilerleyişine ilişkin güncellemeleri yalnızca paylaşılacak önemli yeni bilgiler olduğunda sağlayacaktır" denilmişti. Kensington Sarayı, Galler Prensesi'nin ne için tedavi gördüğüne ilişkin detaylı bilgi paylaşmamış ancak durumunun kanserle bir ilişkisinin olmadığı belirtilmişti.

KRAL CHARLES'IN TEDAVİSİ Kısa süre sonra ise İngiltere Kralı 3. Charles'ın, prostat büyümesi nedeniyle gelecek hafta hastanede tedavi göreceği bildirilmişti. Buchingham Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kral Charles’ın prostat büyümesi nedeniyle tedavi göreceği belirtilmiş, 75 yaşındaki Kral'ın hastalığının iyi huylu prostat büyümesi olduğu ve düzeltici bir prosedür için gelecek hafta tedavi için hastaneye gideceği kaydedilmişti. Ayrıca, Kral'ın halkla buluşmalarının kısa bir iyileşme dönemi nedeniyle erteleneceği bilgisi paylaşılmıştı. * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.