BOM Karting, MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nın 3. ayağında zirveye yerleşti

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting Takımı, MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası 2025 sezonunun üçüncü ayak yarışlarına damgasını vurdu. 16 – 17 Ağustos'ta Tuzla Karting Park'da gerçekleşen ve heyecan dolu mücadelelere sahne olan yarışlarda BOM Karting, elde ettiği derecelerle takımlar birinciliği kupasını kazandı. Üç farklı kategoride podyum başarısı gösteren takım, bu sonuçla şampiyonadaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

17 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen final yarışlarında Mini kategori pilotu Süleyman Cem Karakömür, son dönemdeki istikrarlı performansına bir yenisini ekleyerek zirvede yer aldı ve takımın başarısında kritik bir rol üstlendi.

Takıma geçtiğimiz yarışta katılan Junior kategori pilotu Demir Sağım, kısa sürede gösterdiği uyumla dikkat çekti. 2. ve 3. ayak yarışlarında sergilediği performansla takımın gücünü artıran Sağım, hafta sonunu üçüncülükle noktalayarak podyuma çıkmayı başardı ve takıma değerli puanlar kazandırdı.

Şampiyonanın en zorlu kategorilerinden biri olan Senior'da mücadele eden Ayşe Çebi, hafta sonunu podyum birinciliği ile tamamladı. Bu sonuç, hem bireysel başarısı hem de takımlar klasmanında BOM Karting'in yükselişinde önemli bir katkı sağladı.

Takımın diğer pilotlarından Junior kategori pilotu Miraç Gültegin hafta sonunu 14'üncü sırada, Senior kategori pilotu Batuhan Emir Saraç ise 10'uncu sırada noktaladı. MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun dördüncü ayağı, 11 – 12 Ekim tarihlerinde Uşak Karting Pisti'nde gerçekleştirilecek.