Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Turgut Doman, Serdar Diyadin, Nurettin Dinçer Demir

Beypiliç Boluspor: Selmani, Abdurrahim Dursun, Fethi Özer, Eray Ataseven (Dk. 72 Berk Yıldız), Bregu (Dk. 72 Diarrassouba), Roshi, Mehmet Zahit Çınar (Dk. 90+1 Hakan Bilgiç), Kasongo, Ali Keten (Dk. 72 Emin Bayram), Abdurraman Canlı, Bertu Alican Özyürek (Dk. 46 Odah)

Nasadoge Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Adamu, Ahmet Sağat (Dk. 75 Mahammed Himmet Ertürk), Mazlum Demir, Ömer Bahbaş, Cem Çelik (Dk. 75 Ahmet Aslan), Gomes (Dk. 67 Sabbah), Abdullah Aydın (Dk. 87 Emre Özer), Rasheed (Dk. 75 Pote), Mete Çelik, Sinan Akgöl

Gol: Dk. 89 Berk Yıldız (Beypiliç Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Roshi, Dk. 85 Abdurraman Canlı (Beypiliç Boluspor), Dk. 35 Rasheed, Dk. 85 Sabbah (Nasadoge Menemenspor)