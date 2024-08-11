Boluspor: 0 - Iğdır FK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Iğdır FK, deplasmanda Boluspor'u 1-0 mağlup etti. Ahmet Engin'in golüyle galip gelen Iğdır FK, lige 3 puanla başladı. Bolsupor ise ilk haftayı puansız tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Boluspor ile Iğdır FK, karşıya karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Iğdır FK oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 36. dakikada Ahmet Engin attı.
Karşılaşmanın 55. dakikasında stadın ışıklarının sönmesi nedeniyle maça yaklaşık 6 dakika ara verildi.
Bu sonucun ardından Iğdır FK, puanını 3'e yükseltti. Boluspor ise o puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Boluspor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Iğdır FK ise evinde Adanaspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Ahmet Engin’in şutu az farkla dışarıya gitti.
36. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine Caner Cavlun’un attığı pası alan Ahmet Engin, fileleri havalandırdı. 1-0
87. dakikada ataklarını sıklaştıran Boluspor’da Avromovski’nin ara pasına koşan Babacar’a kaleci engel oldu.
90+8. dakikada yaşanan karambolde ceza sahası dışında önünde kalan topa gelişine vuran Tunahan Çiçek’in şutu auta gitti.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Hüsnü Emre Çelimli, Cem Özbay
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Dk. 86 Tunahan Çiçek), Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız (Dk. 70 Khouma), Jefferson, Oulare, Onur Ulaş, Posmac, Avramovski, Enes Alıç (Dk. 70 Vusal İskandarlı), Burak Asan (Dk. 90 HüsamettinYener)
Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Berkan Mahmut Keskin, Caner Cavlun, Burak Bekaroğlu, Hasan Hatipoğlu, Alim Öztürk, Ahmet Emin Engin (Dk. 82 Catic), Lico (Dk. 82 Burak Altıparmak), Ricardo Martins Guimaraes (Dk. 90 Rodrigues), Regattin (Dk. 90 Mert Çölgeçen), Rosario (Dk. 51 Ömer Hasan Şişmanoğlu)
Gol: Dk. 36 Ahmet Emin Engin (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı Kartlar: Dk. 63 Oğuz Kağan Güçtekin (Boluspor) Dk. 54 Regattin, Dk. 63 Liço, Dk. 81 Guimaraes Dk. 90 Alim Öztürk (Alagöz Holding Iğdır FK)