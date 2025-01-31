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        Haberler Gündem Güncel Bolu yangınında yeni iddia: Cinayete yakın bir eylem | Son dakika haberleri

        Bolu yangınında yeni iddia: Cinayete yakın bir eylem

        Bolu'daki otel yangını faciasında eşi ve 2 çocuğu ile birlikte hayatını kaybeden Ordulu Nedim Türkmen'in kardeşi Avukat Adem Türkmen, "Ağabeyimler ile aynı katta olan otel çalışanlarının kurtulduğu, yangına müdahale ettikleri, haber vermedikleri şeklinde iddialar duydum. Eğer konu gerçekten de böyle ise cinayete yakın bir eylem odluğunu düşünüyorum. İnsanların canları bu kadar ucuz mu? Otelin itibarı mı, insanların canları mı şeklinde tercih konusu yapan kim varsa onun hesabını soracağız" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 22:45 Güncelleme: 31.01.2025 - 22:54
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        Bolu yangınında yeni iddia: Cinayete yakın bir eylem
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        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 10 gün önce Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetmişti.

        Yangında Ordulu Nedim Türkmen (59), eşi Ayşe Neva Türkmen (57), kızları Ala Dora Türkmen (18) ve oğulları Yüce Ata Türkmen (22) de hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Türkmen ailesi için Altınordu ilçesindeki Bahçelievler Ulu Cami’de yatsı namazı sonrası mevlit programı düzenlendi. Programda yangında tüm hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

        "İNSANLARIN CANI MI YOKSA OTELİN İTİBARI MI DİYE TERCİH YAPAN KİM VARSA HUKUK ÖNÜNDE HESAP SORACAĞIZ"

        Program öncesi açıklamalarda bulunan Nedim Türkmen’in kardeşi Avukat Adem Türkmen, "Bu acının tarifi yok. Durumun çok farkında da değilim, bana rüyaymış gibi geliyor. Hiç beklemediğimiz bir durumdu. Ağabeyim, yengem ve çocuklar en verimli çağlarında hayatlarını kaybettiler. Dün ağabeyimler ile aynı katta olan otel çalışanlarının kurtulduğu, yangına müdahale ettikleri, haber vermedikleri şeklinde iddialar duydum. Eğer konu gerçekten de böyle ise cinayete yakın bir eylem odluğunu düşünüyorum. Bu şekilde insanların canları bu kadar ucuz mu? Otelin itibarı mı, insanların canları mı şeklinde tercih konusu yapan kim varsa onun hesabını soracağız. Şu anda acımızı yaşamakla meşgulüz ama hak eden de hak ettiğini bulacak" dedi.

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        "İNSANLARIN CANI ÖN PLANDA OLMALIYDI"

        Otelde gerekli önlemlerin alınmadığı iddialarına ilişkin konuşan Türkmen, "Burada bir ihmal varsa, o ihmalin sağı ve solu yok, orada bir sürü insan hayatını kaybetti. Bizim tümden kafamızı değiştirmemiz gerekir. Otel ve belediye arasında çeşitli iddialar var. Belediyenin yetkili taraf kim ise şu şekilde davranması gerekirdi; ‘Bu otelin eksiklikleri var. Bu şekilde bir başvurusu oldu’ diye bilgi vermesi gerekirdi. O yüzden bunlar artık yaşanmasın. Hayatının baharında bir sürü insan başka hayaller kurarken çok kötü şeyler yaşandı. Şu anda taziyeler var, acılarımızı paylaşıyoruz. Tüm aile en güzel çağlarında saçma sapan şeyler yüzünden hayatlarını kaybetti. Artık menfaatin ön plana geçtiği saçma şeyler olmasın. Ne olurdu bütün önlemleri alsanız? Şu anda o otel sahibi çok mu kar etti? Ne oldu? Bu kazanın sonucunda onun da hayatı bitti. Oraya insanlar tatile gelmişti, onların canı ön planda olmalıydı" diye konuştu.

        "HUKUK ÖNÜNDE HESAP SORACAĞIZ"

        İhmallerin aydınlatılması ve gerçeklerin ortaya çıkması için mücadele edeceklerini kaydeden Av. Türkmen, "Biz, hukuk önünde bunun hesabını soracağız. Şu an bu polemiğe hiç girmedim, girmek de istemiyorum. Gerçek neyse onun ortaya çıkartılması uğruna elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ama önce acımızı yaşayalım" şeklinde konuştu. Türkmen ailesi için düzenlenen mevlit programına yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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