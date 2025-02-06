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        Haberler Gündem Bolu Kartalkaya'nın Yiğit'i için kampanya: Adı yaşatılmalı

        Bolu Kartalkaya'nın Yiğit'i için kampanya: Adı yaşatılmalı

        Change.org'da başlatılan kampanya ile mahsur kalanları kurtarmak için geri döndüğü Grand Kartal Otel'de yaşamını yitiren Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yiğit Gençbay'ın adının bir sağlık kuruluşuna verilmesi için çağrıda bulunuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 19:01 Güncelleme: 06.02.2025 - 19:01
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        Kartalkaya'nın Yiğit'i için kampanya
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        Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel'de yaşamını yitiren 78 canın acısı halen taze... Hayatının baharında yaşamını yitirenlerden birisi var ki, ölümle burun buruna geldiği anlarda bile başkalarını da düşünmüştü.

        MAHSUR KALANLARI KURTARMAK İÇİN GELMİŞTİ

        Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıfta öğrenim gören Yiğit Gençbay'ın, yangını fark ederek camdan atladığı ancak içeride mahsur kalanların olduğunu anlayınca kurtarmak için döndüğü otelde hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

        GENÇBAY İÇİN BİR KAMPANYA BAŞLATILDI

        Aynı zamanda Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay ve Ankara 11. İdare Mahkemesi Başkanı Serpil Gençbay'ın oğlu olan Yiğit Gençbay'ın anısının yaşatılması için Change.org'da bir kampanya başlatıldı.

        "İSMİ BİR SAĞLIK KURULUŞUNA VERİLMELİ"

        Kampanyanın çağrı metninde "Genç yaşında, insanların hayatı için kendi canını hiçe sayarak kahramanca hareket eden Tıbbiyeli Yiğit Gençbay’ın adı unutulmamalıdır! Onun yiğitliği ve fedakârlığı, geleceğe örnek olmalı ve adı bir sağlık kuruluşuna adı verilerek yaşatılmalıdır" ifadeleri yer aldı.

        KATILMAK İSTEYENLER İÇİN

        Yiğit Gençbay için başlatılan kampanyaya aşağıdaki linkten ulaşılabiliyor

        https://www.change.org/p/kahraman-t%C4%B1bbiyeli-yi%C4%9Fit-gen%C3%A7bay-%C4%B1n-ad%C4%B1-ya%C5%9Fat%C4%B1ls%C4%B1n-yi%C4%9Fitli%C4%9Fi-%C3%B6l%C3%BCms%C3%BCzle%C5%9Fsin/psf/promote_or_share

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        #Yiğit Gençbay
        #Yiğit Gençbay kampanya
        #haberler
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