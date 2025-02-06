Bolu Kartalkaya'nın Yiğit'i için kampanya: Adı yaşatılmalı

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel'de yaşamını yitiren 78 canın acısı halen taze... Hayatının baharında yaşamını yitirenlerden birisi var ki, ölümle burun buruna geldiği anlarda bile başkalarını da düşünmüştü.

MAHSUR KALANLARI KURTARMAK İÇİN GELMİŞTİ

REKLAM advertisement1

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıfta öğrenim gören Yiğit Gençbay'ın, yangını fark ederek camdan atladığı ancak içeride mahsur kalanların olduğunu anlayınca kurtarmak için döndüğü otelde hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

GENÇBAY İÇİN BİR KAMPANYA BAŞLATILDI

Aynı zamanda Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay ve Ankara 11. İdare Mahkemesi Başkanı Serpil Gençbay'ın oğlu olan Yiğit Gençbay'ın anısının yaşatılması için Change.org'da bir kampanya başlatıldı.

"İSMİ BİR SAĞLIK KURULUŞUNA VERİLMELİ"

Kampanyanın çağrı metninde "Genç yaşında, insanların hayatı için kendi canını hiçe sayarak kahramanca hareket eden Tıbbiyeli Yiğit Gençbay’ın adı unutulmamalıdır! Onun yiğitliği ve fedakârlığı, geleceğe örnek olmalı ve adı bir sağlık kuruluşuna adı verilerek yaşatılmalıdır" ifadeleri yer aldı.

KATILMAK İSTEYENLER İÇİN

Yiğit Gençbay için başlatılan kampanyaya aşağıdaki linkten ulaşılabiliyor

https://www.change.org/p/kahraman-t%C4%B1bbiyeli-yi%C4%9Fit-gen%C3%A7bay-%C4%B1n-ad%C4%B1-ya%C5%9Fat%C4%B1ls%C4%B1n-yi%C4%9Fitli%C4%9Fi-%C3%B6l%C3%BCms%C3%BCzle%C5%9Fsin/psf/promote_or_share