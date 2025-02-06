İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkisini gösterdi.

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AA'da yer alan habere göre, Bolu bölümünde Dağkent, Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ve Bakacak mevkilerinde yağan kar ve sisin etkisiyle görüş mesafesi azaldı.

KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Düzce kesiminde ise Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde karla karışık yağmur görülürken, otoyolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde de sürücüler zor anlar yaşadı.

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KIŞ LASTİĞİ UYARISI YAPILDI

Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttüğü bölgede, ulaşım normal seyrinde ilerlerken jandarma ve trafik ekipleri, sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan, Bolu ve Düzce kent merkezlerinde de yağış etkisini sürdürüyor.