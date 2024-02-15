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        Haberler Gündem Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor - Güncel haberler

        Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

        D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi düşüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 19:01 Güncelleme: 15.02.2024 - 19:01
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        Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
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        Sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanağın ardından sis etkisini göstermeye başladı.

        Yolun Taşaltı, Kaynaşlı, Bıçkıyanı, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde bastıran sis nedeniyle sürücüler dikkatli seyrediyor.

        Güzergah boyunca görev yapan polis ve karayolları ekipleri, sürücüleri, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarıyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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