Bolu Dağı geçişi trafiğe açık mı? Bolu Dağı geçişinde kar yağışı devam ediyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı 4 gündür devam ediyor. Ulaşımın normal seyrinde ilerlediği bölgede karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
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D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.
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Kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere ile otoyolun Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde kar yağışı 4 gündür aralıklarla sürüyor.
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Kar kalınlığının bir metreye yaklaştığı bölgede kara yolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
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Ulaşımın normal seyrinde ilerlediği güzergahlarda görev yapan jandarma ve trafik ekipleri, kış lastiği olmayan sürücülere yola çıkmamaları uyarısında bulunuyor.
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Bolu kent merkezinde ise kar yağışı etkisini kaybetti.