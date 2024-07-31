Bolu'da yere çöp atanlara 14 bin 407 liraya kadar ceza uygulanacak | Son dakika haberleri

Bolu'da yere çöp atanlara 14 bin 407 liraya kadar ceza uygulanacak | Son dakika haberleri

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Bolu'da yere çöp atanlara 14 bin 407 liraya kadar ceza uygulanacak.

Bolu Belediye Başkanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, geçen 5 yılda Bolu'nun Türkiye'nin en temiz şehri olduğu belirtildi.

Bolu'nun temiz kalması yönünde de kararlı olunduğu vurgulanan paylaşımda, "Yarından itibaren; sokak, cadde, kaldırım ve parklara, çekirdek kabuğu, izmarit veya çöp atanlara ayrım yapmaksızın 593 liradan 14 bin 407 liraya kadar idari para cezası uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bu konu hakkında yaptığı değerlendirme videosu da yer aldı.

Geçen 5 yıl içerisinde Bolu, Türkiye’nin en temiz şehri oldu. Bundan sonra da daha temiz kalması yönünde kararlıyız.



Yarından itibaren; sokak, cadde, kaldırım ve parklara, çekirdek kabuğu, izmarit veya çöp atanlara ayrım yapmaksızın 593 TL’den 14.407 TL’ye kadar idari para… pic.twitter.com/AHQmJs2Pax — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) July 30, 2024