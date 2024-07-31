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        Haberler Gündem Güncel Bolu'da yere çöp atanlara 14 bin 407 liraya kadar ceza uygulanacak | Son dakika haberleri

        Bolu'da yere çöp atanlara 14 bin 407 liraya kadar ceza uygulanacak

        Bolu'da, yere çekirdek kabuğu, sigara izmariti veya çöp atanlara 14 bin 407 liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 09:15 Güncelleme: 31.07.2024 - 09:15
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        Yere çöp atanlara para cezası uygulanacak
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        Bolu'da yere çöp atanlara 14 bin 407 liraya kadar ceza uygulanacak.

        Bolu Belediye Başkanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, geçen 5 yılda Bolu'nun Türkiye'nin en temiz şehri olduğu belirtildi.

        Bolu'nun temiz kalması yönünde de kararlı olunduğu vurgulanan paylaşımda, "Yarından itibaren; sokak, cadde, kaldırım ve parklara, çekirdek kabuğu, izmarit veya çöp atanlara ayrım yapmaksızın 593 liradan 14 bin 407 liraya kadar idari para cezası uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.

        Paylaşımda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bu konu hakkında yaptığı değerlendirme videosu da yer aldı.

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        #Bolu
        #Büyükşehir belediyesi
        #çöp atma cezası
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