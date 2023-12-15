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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bolu'da tankerdeki kimyasal sızıntı ekipleri alarma geçti

        Bolu'da tankerdeki kimyasal sızıntı ekipleri alarma geçti

        Bolu'da, seyir halindeki tankerden kimyasal madde sızdı. Sürücünün ihbarı üzerine alarma geçen ekipler, olay yerinde güvenlik tedbiri aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 01:46 Güncelleme: 15.12.2023 - 01:51
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        Tankerdeki kimyasal sızıntı ekipleri alarma geçti
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        Bolu'da, seyir halindeki tankerden sızan kimyasal madde nedeniyle bölgede güvenlik önlemi alındı.

        Orhan M, idaresindeki tankere Yalova'dan yüklediği kimyasal maddenin sızdığını fark ederek, aracı D-100 karayolunun Yumrukaya köyü girişine park etti.

        AA'nın haberine göre; aracından dumanlar çıktığını ve kimyasal maddenin yere döküldüğünü gören sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yetkililerden yardım istedi. Olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        EKİPLER GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

        Azerbaycan'a götürülen kimyasal maddenin, beton şantiyelerinde kullanılan ve tehlikeli kategoride bulunan sodyum alüminat olduğunu öğrenen ekipler, tankerin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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        İtfaiye, herhangi bir yangın ve parlamaya karşı tedbir alırken, AFAD ekipleri ise bölgede kimyasal maddeye ilişkin ölçüm yaptı.

        HENDEK KAZILDI

        Kimyasal maddenin, toprağa karıştığında parlayıcı ve zehirleyici etkisinin azaldığının belirlenmesi üzerine, tankerin yanına iş makinesi ile hendek kazıldı ve bölgeye kamyonlarla kum döküldü.

        DSİ ekipleri, kimyasal maddenin akarsulara karışıp karışmadığının tespiti için çalışma başlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevlileri de bölgede inceleme yaptı.

        Kimyasal maddenin ne kadarlık bir alanı etkilediği ve çevreye verebileceği zarar tespit edildikten sonra firma yetkilileri hakkında işlem başlatılacağı öğrenildi.

        Bu arada, ekiplerin çalışması sırasında D-100 karayolunun Ankara istikametinde ulaşım kontrollü sağlandı.

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