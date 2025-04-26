Bolu'da risk oluşturan atıl otel yıkılıyor
Bolu'nun Gerede ilçesinde uzun süredir kullanılmayan ve güvenlik riski oluşturan 5 katlı otel binasının yıkımına başlandı
Giriş: 26.04.2025 - 21:52 Güncelleme: 26.04.2025 - 21:52
Atatürk Bulvarı Üstyol mevkisinde yıllardır atıl durumda bulunan, mülkiyeti belediyeye ait otel binasının yıkılmasına karar verildi.
İş makineleriyle yapılan yıkım çalışmaları nedeniyle cadde, geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.
Yıkım çalışmaları devam ediyor.
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