Bolu'da otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde TIR ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Taşkesti'den Mudurnu istikametine seyreden İ. D. idaresindeki TIR, Kovucak köyü yakınlarında, Hayati Güney'in kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada TIR'ın altına giren otomobil sürücüsü Hayati Güney, olay yerinde hayatını kaybetti.
Hafif yaralanan TIR sürücüsü ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.