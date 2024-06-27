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        Haberler Gündem Bolu'da otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu bir kişi öldü - Güncel haberler

        Bolu'da otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde TIR ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 01:08 Güncelleme: 27.06.2024 - 01:13
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        Bolu'da otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü
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        Taşkesti'den Mudurnu istikametine seyreden İ. D. idaresindeki TIR, Kovucak köyü yakınlarında, Hayati Güney'in kullandığı otomobil ile çarpıştı.

        Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada TIR'ın altına giren otomobil sürücüsü Hayati Güney, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Hafif yaralanan TIR sürücüsü ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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