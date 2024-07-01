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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bolu'da otomobil duvara çarptı: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Bolu'da otomobil duvara çarptı: 1 ölü

        Bolu Mudurnu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 02:05 Güncelleme: 01.07.2024 - 02:07
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        Bolu'da otomobil duvara çarptı: 1 ölü
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobili ile duvara çarpan sürücü yaşamını yitirdi.

        Bolu'dan Mudurnu istikametine seyreden H.K. (61) yönetimindeki otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı.

        Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisi ile bulunduğu yere sıkışan ve ağır yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü H.K, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Bolu
        #Mudurnu
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