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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bolu'da Iraklı iki gencin tartışması kanlı bitti: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Bolu'da Iraklı iki gencin tartışması kanlı bitti: 1 ölü

        Bolu'da Irak uyruklu iki genç arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Husumetli olduğu vatandaşını öldüren şüpheli, polis ekiplerince yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 00:41 Güncelleme: 06.02.2025 - 00:44
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        Iraklı iki gencin tartışması kanlı bitti: 1 ölü
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        Bolu'da Irak uyruklu Enes Mohammed Khalafaln (17), çıkan tartışmada, husumetli olduğu vatandaşı H.S. (20) tarafından bıçakla öldürüldü.

        Olay, saat 22.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında bilinmeyen nedenle husumet olan Irak uyruklu H.S. ve vatandaşı Enes Mohammed Khalafaln, caddede karşılaştı.

        TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        DHA'nın haberine göre; 2 genç arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.S, yanında bulunan bıçakla Enes Mohammed Khalafaln'ı yaraladı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        BIÇAKLANAN GENÇ ÖLDÜ, ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Khalafaln, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Khalafaln, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri H.S'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
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