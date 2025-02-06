Bolu'da Iraklı iki gencin tartışması kanlı bitti: 1 ölü | Son dakika haberleri

Bolu'da Iraklı iki gencin tartışması kanlı bitti: 1 ölü | Son dakika haberleri

Bolu'da Irak uyruklu Enes Mohammed Khalafaln (17), çıkan tartışmada, husumetli olduğu vatandaşı H.S. (20) tarafından bıçakla öldürüldü.

Olay, saat 22.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında bilinmeyen nedenle husumet olan Irak uyruklu H.S. ve vatandaşı Enes Mohammed Khalafaln, caddede karşılaştı.

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TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

DHA'nın haberine göre; 2 genç arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.S, yanında bulunan bıçakla Enes Mohammed Khalafaln'ı yaraladı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BIÇAKLANAN GENÇ ÖLDÜ, ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Khalafaln, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Khalafaln, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri H.S'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.