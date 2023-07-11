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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan CHP Genel Merkezi'ne başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşüne 9'uncu gününde Ankara'ya ulaştı. Özcan, "Kurultay tarihini bir an önce açıklayın. Benim tedbirimi kaldırmak suretiyle seçilme hakkımı bana verin. Eğer sizi yenecek birisi çıkmazsa kurultayda karşınıza Tanju Özcan olarak ben yeterli imzayı toplayıp aday olarak çıkmaya hazırım" dedi.

Tanju Özcan, 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünün 9'uncu gününde Ankara'ya ulaştı. Basın mensuplarına açıklama yapan Özcan, yarın CHP Genel Merkezi önünde kamp kuracaklarını söyleyerek, "Yarın saat 17.00'de genel merkezde olacağız. Lütfen partinin avlusunu bize açın. Mesajlarımızı net bir şekilde verebilelim. Niye değişim istiyoruz, niye 'istifa edin' diyoruz? Bunları size net bir şekilde anlatalım" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu randevu verirse kendisiyle görüşeceğini söyleyen Özcan, "Eğer Sayın Genel Başkan 28 yıllık bir parti emekçisine randevu verirse odasına çıkacağım. Niye değişim için yürüdüğümü, niye istifa etmesinin şart olduğunu kendisine bugüne kadar kimsenin anlatmadığı açıklıkta, netlikte gözlerinin içine bakarak anlatmak istiyorum. Bu konuda tweet attım. Sayın genel başkandan da randevu talebime cevap bekliyorum. Saat 12.00'de Ata'mızın huzuruna çıkacağız, Anıtkabir'i ziyaret edeceğiz. Bu yürüyüşün sebebi ile ilgili Aziz Ata'mıza açıklayıcı bir metni de kaleme aldım. Onu da yarın saygı duruşundan sonra Anıtkabir'de deftere yazacağım" ifadelerini kullandı.