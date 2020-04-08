Bolonez sos nasıl yapılır? İyi bir makarna Bolonez sosla mükemmel uyumu yakalar ancak. Orijinal tarifinde belli bir miktar şarapla yapılır ancak bizim ülkemizde şarap kullanılmayan versiyonu daha sık yapılıyor. Bir dilim ekmekle beraber bile keyifle yiyebilirsiniz.

Bolonez Sos Malzemeler:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet büyük boy kuru soğan

1 adet havuç

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı kekik

150 gram dana kıyma

1 adet defne yaprağı

2 adet büyük boy domates

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Bolonez Sos Yapımı:

Zeytinyağını bir tava içinde kızdıralım.

Soğanları ve havuçları doğrayıp tavanın içerisine atalım.

Hafif bir renk alana kadar sotelemeye devam edelim.

Domates salçası, Sarımsak, kıyma ve kekiği ekleyip sotelemeye devam edelim.

Renk alıp suyunu çekene kadar işleme devam edelim.

Domatesleri rendeleyelim ve defne yaprağıyla kıymalı karışımın içine dökelim.

Dibinin tutmaması için karıştırarak en az 30 dakika pişirelim.

Sos suyunu çekince defne yapraklarını sostan çıkarın.

Karabiber ve tuzunu attığınız sos servise hazırdır.