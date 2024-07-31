Bölgesel sivilce tedavisi: Vücudunuzun 7 ayrı noktasında çıkan sivilcelerden kurtulmak için bu önerilere bakın!

Bununla birlikte, bacaktaki sivilceler bazen kıl kökü iltihabı veya egzama gibi cilt rahatsızlıklarıyla karıştırılabileceğinden dikkatli olmak önemlidir. Kaşıntı veya ağrı hissederseniz, doğru teşhis için bir uzmana danışmalısınız.

Not: Bu yöntemlerin hiçbiri kesin çözüm önerisi sunmaz, ciddi bir sorununuz varsa uzman bir dermatolog doktor ile görüşmeniz en doğrusu olacaktır.

Kaynak: Bright Side