Sokak hayvanları ile uyum, sevgi ve güven içinde bir yaşam hedefiyle geliştirilen SemtPati projesi yaygınlaşmaya devam ediyor.

“Sahiplen İstanbul” sloganıyla başlayan proje, İstanbul Gönüllüleri ve SemtPati iş birliği ile gerçekleşiyor.

İBB Bakımevlerindeki köpekleri sahiplenmek isteyen hayvanseverler, SemtPati uygulaması üzerinden ön başvuruda bulunabiliyor. Uygulamada her köpeğin yaş ve cinsiyet bilgileri ile fotoğrafının da yer aldığı sayfalar bulunuyor.

Başvuru formunu dolduran İstanbullular, İstanbul Gönüllüleri ve İBB Veteriner Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda can dostlarına kavuşuyor.

SemtPati, son olarak İstanbul’un sevilen sokak köpeği Boji’nin hikâyesiyle birlikte Almanya’nın en popüler televizyon kanallarından SAT.1’in sabah programına konu oldu.

Sat.1’in haberi kapsamında köpekleriyle gazeteci David Posselt’in sorularını yanıtlayan İpek Kıraç, “Köpeklerin çok iyi dost olduklarını düşünüyorum. Can kulağıyla dinliyorlar, karşılıksız bir sevgileri var. Ben bir köpekseverim” diye konuştu.

İSTANBUL'UN SOKAK KÖPEKLERİNİN YARDIM MELEĞİ

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç tarafından sahiplenildikten sonra yeni evinde yaşamını sürdüren Boji’nin bir masal kahramanına benzetildiği belgeselde İpek Kıraç için “İstanbul’un sokak köpeklerinin yardım meleği” denildi.