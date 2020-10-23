Boğazkent'te halkalandı, Finlandiya'da yakalandı

DHA

Antalya'nın Serik ilçesindeki Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'nda, ikinci dönem sonbahar kuş halkalama çalışmaları devam ediyor. Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kaya, istasyonun Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi ve Serik Belediyesi ortaklığında faaliyetini sürdürdüğünü belirterek, "Bu istasyonun 2 ayaklı amacı var. Birinci ayağı kuş yakalama faaliyetlerini yürütmek, ikinci ayağı ise bölgedeki öğrencilere doğa ve çevre eğitimi vermek" dedi.

DHA'nın haberine göre istasyondaki çalışmaların önemine değinen İsmail Kaya, "Bir kuşun hangi coğrafyalara yayıldığını anlamak açısından önemli. Örneğin ak kuyruksallayan 2009 yılı mart ayında Antalya'da halkalandı. 2 ay sonra Finlandiya'da yakalandığını görüyoruz. Yine 2011 yılında istasyonumuzda halkalanan bir karatavuğun aynı istasyon tarafından 2017 yılında yakalandığını, sonrasında en az 6 yıl hayatını sürdürdüğü sonucunu çıkartıyoruz" dedi. Kaya, pandemi nedeniyle bu yıl istasyona öğrencileri davet edemediklerini, önümüzdeki günlerde okulların açılmasıyla kontrollü olarak ziyaretçi kabul edeceklerini sözlerine ekledi.

BOĞAZKENT ÖNEMLİ BİR KONAKLAMA ALANI

Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve kuş halkalama istasyonu sorumlusu Dr. Hakan Karaardıç ise istasyonda kuşların türleri, yaş, cinsiyet, kanat uzunluğu ve ağırlığına göre kayıt altına alınıp halkalandığını söyledi. Dr. Karaardıç, dünyada 1900'lü yılların başlarında başlayan bu metodun, Türkiye'de 2000'li yıllardan bu yana farklı istasyonlarda kuşların göç yolları üzerine araştırmalar yapmak üzere faaliyete geçtiğini söyledi. Dr. Karaardıç şöyle konuştu:

"Boğazkent, özellikle Akdeniz engeli öncesi ve sonrasında üreme alanlarından Afrika'daki küsleme alanlarına, ilkbaharda Afrika'daki küsleme alanlarından kuzeye, Sibirya'ya kadar uzanan uzun yolculuklarda kullanılan önemli bir konaklama alanı. Burada çok sayıda farklı kuş türünün bu koridoru kullanarak göç ettiklerini geçmiş çalışmalarımızda tespit ettik. Özellikle Türkiye'nin güneyindeki kuş halkalama istasyonlarından biri haline getirme yolunda 3 kurum iş birliği yaptık. Çalışmaları ilkbahar ve sonbahar göç dönemi olarak yürütüyoruz. İkinci dönem kuş halkalama çalışmalarına eylül ayında başladık. Duruma göre 15 Kasım tarihine kadar çalışmalara devam etmeyi planlıyoruz. Bu çalışmalarda ilkbaharda yakaladığımız İzmir yalıçapkınından sonbaharda farklı bir tane daha yakaladık. Bu da bölgede üreyen ve ülkemizde sınırlı bölgelerde yayılışı olan sınırlı bir bireyin tekrar yakalanması açısından önemli bir gelişme. Bunun yanında atmaca, mavi gerdan, arap bülbülü, boyun çeviren, kızıl gerdan gibi pek çok farklı türü yakaladık."

Dr. Karaardıç, istasyonda toplanan bilgilerin paylaşımı koordinasyonunu sağlamak amacıyla 1960 yılında Avrupa Kuş Halkalama Birliği'nin kurulduğunu, Türkiye'yi temsilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün üye olduğunu söyledi. Dr. Karaardıç, yakalanan kuşlara verilen kodlar sayesinde hayvanın rotasının da belirlendiğini aktardı.

Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'nda ayrıca Denizli Pamukale Üniversitesi doktora ve araştırma öğrencisi Esat Kızılkaya ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nde görevli Orman Mühendisi Hasan Uysal da kuş halkalama çalışmalarına katılıyor.