B Yakalanmış olduğunuz enfeksiyonlardan dolayı sıklıkla boğaz ağrısı sıkıntıları yaşanmaktadır. Boğaz ağrısına ne iyi gelir ya da boğaz ağrısının ana sebepleri üzerine de, birbirinden farklı söylemler bulunmaktadır. Boğazın çevresinde ve solunum borumuz da biriktirmekte olan mikropların gittikçe çoğalması ve mevsim de kış ise soğuk havaların da daha fazla etkisini göstermesiyle daha da çekilmez bir hal alan bu hastalığın tedavisi için hem doğal hem tıbbi yöntemler gerekmektedir.

Özellikle de aile hekimi kontrolünde kullanacağınız ilaçlar mikrop ve bakterilerin öldürülmesine yardımcı olacaktır. Bunların dışında boğaz ağrısına ne iyi gelir yöntemleri olarak alternatif tıp ve bitkisel takviyelerden de yararlanılabilir.

Boğaz Ağrısı İçin Püf Noktaları

Boğaz ağrısının engellenmesi ve düzenli bir nefes alış seanslarına geri dönüş yapılması adına, bir takım karışımlarla bedeninize takviye yapabilirsiniz. Bu karışımları başlıklar halinde kısaca açıklayacak olursak eğer;

Limon ve Su:

Sabahları uyanır uyanmaz bir adet limonu sıkarak su ile karıştırmanız ve aç karnına içmeniz, boğazınızda ki tahrişin çözülmesine katkı sağlayacaktır. Virüsler ve bakteriler için bire bir etki sağlayan bu karışım pek çok kesim tarafından tavsiye edilmektedir.

Ada çayı:

Ada çayının gün de en az iki kere kullanmanız boğazın yumuşaması ve daha rahat yutkunmanıza olanak sağlayacaktır. Özellikle de bu çayı sirke ile şeker desteği ile karıştırıp hazırladığınız takdirde etkili sonuçlar alabilirsiniz.

Karanfil Çayı:

Suyun içerisine 1- 3 çay kaşığı toz karanfil ekleyip karıştırdıktan sonra ağızda belirli aralıklarla gargara yapmanız, mevcut ağrınıza iyi gelecektir.

Ekinezya:

Virüslerin en büyük düşmanı olarak gösterilen Ekinezya’dan iki kaşığı ılık bir suda karıştırıp tüketmeniz en kısa zamanda sağlığınıza kavuşmanıza yardımcı olacaktır.

Yeşil Çay:

Boğaz ağrısına ne iyi gelir diye sorduğunuz an akıllara gelen ilk cevap yeşil çay olacaktır. Evet, her ne kadar klişeleşmiş bir yöntem olarak lanse edilse de, yeşil çayın etkileri hem boğazınıza hem de vücutta ki pek çok kötü hücrenin yok olmasına yardımcı olacaktır.

Tüm bunlarla beraber özellikle de Sonbahar’ a giriş yaptığımız şu günlerde kendinize her daim dikkat etmeniz bu tarz durumların önüne geçecektir.