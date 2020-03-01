Boğaz ağrısı nedir? Kış aylarında genellikle yaygın olarak görülebilen boğaz ağrısı neden olur? Boğaz ağrısına ne iyi gelir? İşte merak edilen tüm detaylar...

BOĞAZ AĞRISI NEDİR?

Genellikle soğuk kış aylarında yaygın olarak görülebilen boğaz ağrısı, genellikle soğuk algınlığı veya boğaz iltihabı gibi bir enfeksiyondan kaynaklanır. Yutkunma sırasında ağrı, ateş gibi boğaz ağrısına eşlik eden belirtiler nedeni saptamaya yardım eder. Boğaz ağrısının neden kaynaklandığını öğrenmek için aile hekimi ya da kulak boğaz burun doktoruna görünmeniz gerekir.

BOĞAZ AĞRISI NEDEN OLUR?

Özellikle solunum hastalıklarının arttığı kış aylarında en sık görülen sağlık sorunlarından biridir ve ana nedeni çoğunlukla virüsler veya bakterilerdir. Boğazınızın arkasında hissettiğiniz acı ve yanma hissi genellikle soğuk aldığınızın yada grip olmak üzere olduğunuzun ilk uyarı işaretidir. Ancak bu durum, daha ciddi sorunların da ilk belirtisi olabilir. Örneğin larenjit, krup hastalığı, sinüzit, allerjik rinit, reflü, akciğer enfeksiyonları ve tümörler de boğaz ağrısına neden olabilir. Bu yüzden boğaz ağrısının seyrini takip etmek çok önemlidir. Boğaz ağrısı nedenine bağlı olarak bulaşıcı olabilir. Özellikle viral enfeksiyonlar ve A grubu beta hemolitik streptokok adı verilen bakteriye bağlı oluşan enfeksiyonların bulaşma olanağı daha yüksektir.

BOĞAZ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Odanızı nemlendirin

Bol ve sık ılık sıvı için; su, bitkisel çay, meyve suyu..

Sıcak duş

Adaçayı (ılık) ile gargarayı deneyin

Tuzlu su gargarası da iyi gelebilir

Eğer bunları denediğinizde boğaz ağrınız geçmediyse bir aile hekimine gözükmenizde fayda var.