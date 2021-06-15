Lenf kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu Boğaç Aksoy (31),sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Son olarak 'Arka Sokaklar' dizisinde rol alan Aksoy, Instagram hesabından sevenlerine seslendi.

Aksoy şunları söyledi:

3.kür kemoterapiden herkese selam. Hastalığı ve tedavi sürecimi artık sindirdim. İlk kemo alırken beni nasıl bir sürecin beklediğini sadece biliyordum. Yaşanabilecek komplikasyonlardan haberim vardı fakat nasıl bir his olduğunu bilemediğim için bu bende sebepsiz korku ve huzursuzluk yaratmıştı. Yaşadıkça gördüm ki evet bu bir süreç ve elbet ki geçiyor. Olası komplikasyonların hepsinden azar azar yaşadım ve gördüm ki başa çıkabiliyorum. İnsan bilmediği tanımlayamadığı şeyden korkarmış, süreci bilmekten ziyade sindirmek daha önemliymiş.

Boğaç Aksoy ve Özgür Ozan

Şimdi bu anı sizlerle paylaşıyor olabilmem bile benim için çok büyük bir güç. Halsizliğim yorgunluğum bir yandan, sizlerin sevgisi duası diğer hastalara moral olmak ayrı bir yandan. Yalan yok zorlu bir süreç. Her gün yaptığım aktiviteleri tedavideyken yapamıyordum. Araba kullanmayı çok özlemiştim. Hatta yürümek bile lükstü benim için. Kür sonrası kendimde gücü topladığımda o yürüme hissini, araba kullanırken ki mutluluğumu size tarif bile edemem. Böyle bir his yaşamadım çünkü. 30 yıldır sahip olduğunuz ve bir fiil kullandığınız şeyi kaybettiğinizi, sonra tekrar kazandığınızı düşünün. Umarım sizler, bu mutluluğu yaşamak zorunda kalmazsınız. Sağlığımız çok kıymetli arkadaşlar bir kez daha değerini bilin. Fırsatınız varken ona iyi bakın ve tadını çıkarın.

"HAYATA KARŞI BAKIŞ AÇIM DEĞİŞTİ"

Geçtiğimiz hafta takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Aksoy, hastalandıktan sonra hayata karşı bakış açısının değiştiğini belirtip, "Eskiden daha takıntılı, her şeyi problem eden bir insandım artık çözemeyeceğim sorunların üzerinde çok durmuyorum. Hayatı akışına bırakıyorum adapte oldum diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULUĞA DEVAM EDECEĞİM"

Ünlü oyuncu, bir takipçisinin, "Oyunculuk serüvenine devam edecek misin?" sorusuna, "Tabii ki devam edeceğim. Çok özledim... Bu hastalığı bir atlatayım ondan sonra güzel bir teklif gelirse setlerdeyiz inşallah" yanıtını verdi.

Tedavi süreciyle ilgili bilgi veren Boğaç Aksoy, "Şu anda ikinci kemoterapi bitti. Altı kür alacağım toplamda. Ağustos ayının sonlarına doğru bitmiş olacak. Allah'ın izniyle, inşallah da setlere geri döneceğim" dedi.

"HİÇ ÜMİTSİZLİĞE KAPILMADIM"

Hastalığını öğrendikten sonra hiç ümitsizliğe kapılmadığını söyleyen ünlü oyuncu, "Daha önümde başaracak çok hedeflerim, hayallerim var. O yüzden umurumda bile değil! Sadece kendime dikkat ediyorum" diye konuştu.

BOĞAÇ AKSOY HAKKINDA

Boğaç Aksoy, 2012 yılında Berk Atan'ın birinci olduğu Best Model yarışmasında üçüncülük derecesini elde etmişti.

Özellikle 'Çılgın Dersane Üniversitede' isimli dizide 'Cenker' karakterine hayat vermesi ile tanınan Aksoy, 'Arka Sokaklar' dizisinde 'Polis Volkan' karakteriyle ününü artırmıştı. Yaptığı bir röportajda üvey babasının İlçe emniyet müdürü olduğunu söylemişti.

Aksoy, Vahide Gördüm Akademi 35 Buçuk’ta oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk hayatından önce ışıkçı olarak çalıştığını ve sahne tozu yuttuğunu belirten Aksoy, daha sonra pek çok reklam filmlerinde rol almıştı.