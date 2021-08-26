"CANIM ANNEM HEP YANIMDAYDI"

Öğretmen annesi Güliz İncekara ile birlikte kutlama yapan Boğaç Aksoy, bu anı ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi. Oyuncu, annesiyle birlikte verdiği pozu, "Canım annem her anımda yanımdaydı. Benim en güçlü diğer yarım... Tedavinin bitişini kahvelerimizle kutluyoruz. Allah tedavisi devam eden tüm hastaların yardımcısı olsun. Dualarım sizlerle..." notuyla 117 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.

Bir hayli keyifli oldukları görülen anne-oğulun benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.