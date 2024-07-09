Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bodrumu daireye çevirdi! Davalık oldu | Son dakika haberleri

        Bodrumu daireye çevirdi! Davalık oldu

        Mersin'de bir binanın bodrumunu daireye çevirip girişini duvarla kapatan müteahhit hakkında dava açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 11:27 Güncelleme: 09.07.2024 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrumu daireye çevirdi! Davalık oldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin'de bir apartmanın bodrumundaki sığınak ve mescidi daireye çevirip kiralayan, binanın girişini de duvarla örerek kapatan müteahhit hakkında "hakkı olmayan yere tecavüz" suçundan 3 yıla kadar istemiyle dava açıldı.

        AA'da yer alan habere göre Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın projesinde sığınak ve mescit olarak belirlenen bina ortak alanı, müteahhit K.K. tarafından daireye çevrildi.

        Ana girişine duvar ördürüp kapısını kapattığı binanın arka cephesinde duvarları kırarak yeni bir giriş açan müteahhit, alana da tahta merdiven koydu.

        Bina sakinleri, projede aslına uygun hareket edilmediği ve ortak kullanım alanlarını işgal ettiği gerekçesiyle K.K. hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

        REKLAM

        Savcılıkça yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan ve K.K. hakkında "hakkı olmayan yere tecavüz" suçundan 3 yıla kadar hapis talep edilen iddianame, Mersin 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        "EVE GELDİĞİMİZDE BİNANIN GİRİŞİ KAPALIYDI"

        Yargılanmasına başlanan sanık hakkındaki davanın ikinci duruşması 9 Aralık'ta görülecek. Apartman sakinlerinden Özcan Başoğlu, gazetecilere, müteahhittin "haksız" uygulamaları nedeniyle mağdur olduklarını söyledi.

        Bina girişini ilk gördüklerinde şaşırdıklarını anlatan Başoğlu, şöyle konuştu: "Eve geldiğimizde binanın girişinin kapalı olduğunu gördük. Müteahhit bize binanın girişinin arkadan olduğunu söyledi. Binanın arka kısmına tahtalardan bir merdiven yapıp uyduruk bir kapı açtı. Şaşkınız. İnanmayanlar bile oldu. Hatta komedi içerikleri çektiğim için inanmayıp şaka yaptığımızı düşünenler oldu. Binada oturan yaşlı insanlar ve çocuklar var."

        Binada yaşayan Fatih Dinç de müteahhitle mahkemelik olduklarını belirterek, "Müteahhidin duvarla kapatıp yerinden söktüğü apartman kapısını getirmesini, duvarın kaldırılmasını ve bodrum katın da bina sakinlerine teslim edilmesini istiyoruz." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        Türkiye'nin nüfus sıralaması belli oldu
        Türkiye'nin nüfus sıralaması belli oldu
        O anlar kamerada! Çocuğu içeri soktular!
        O anlar kamerada! Çocuğu içeri soktular!
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesinde konuştu
        Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
        Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        2. Lig'den Avrupa'nın gündemine yerleşti!
        2. Lig'den Avrupa'nın gündemine yerleşti!
        Bir kızla konuşması sonu oldu!
        Bir kızla konuşması sonu oldu!
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Aşırı sıcaklar metal köprüyü 'bozdu'
        Aşırı sıcaklar metal köprüyü 'bozdu'
        Kendi hapishanesini yapan Pablo Escobar'a dair gerçekler!
        Kendi hapishanesini yapan Pablo Escobar'a dair gerçekler!
        Çocuklar için gitarını sattı
        Çocuklar için gitarını sattı
        İlk Yapay Zekâ Kraliçesi seçildi!
        İlk Yapay Zekâ Kraliçesi seçildi!
        Sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarıları
        Sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarıları
        TIR'ın altına girdi, burnu bile kanamadı!
        TIR'ın altına girdi, burnu bile kanamadı!
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?
        Gözler Lazio'da!
        Gözler Lazio'da!
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı
        Habertürk Anasayfa