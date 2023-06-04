Ege ekibine turu getiren golleri 90+2'de Üzeyir ile 90+8'de Süleyman kaydetti. Bodrumspor finalde Pendikspor'un rakibi oldu.

Spor Toto 1. Lig play-off 2. tur rövanş maçında Bodrumspor, nefes kesen mücadelede Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. İlk maçı 1-0 kaybeden Bodrumspor bu sonuçla adını play-off finaline yazdıran taraf oldu.

Pendikspor ile Bodrumspor arasındaki Spor Toto 1. Lig finali 8 Haziran Perşembe günü oynanacak. Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı şampiyonluk müsabakasının oynanacağı stat ise daha sonra duyurulacak.