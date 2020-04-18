18 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Gizem Türemen'in haberine göre, Muğla’nın en gözde ilçelerinden olan Bodrum’daki Mavi Bayraklı Koyu'nda 3 tarafı denizle çevrili yarım ada, emlak ofisi tarafından turistik tesis olarak satışa çıkarıldı. 16 Nisan’da açılan ilan bilgisine göre yarım adanın 27 bin metrekarelik açık alanı ve 650 metrekarelik kapalı alanı 125 milyon liraya satılık. Ağaçlarla dolu arazinin yanı sıra, 5 yıl önce bölgeye inşa edilmiş 3 katlı lüks bir villa da mevcut. Villada 10 adet oda yer alıyor. Ayrıca 150 metrekarelik bir müştemilat ve iskele de satış fiyatının içinde.
“İMARA AÇIL DEĞİL AMA OTEL OLARAK İŞLETİLEBİLİR"
Emlakçı Ruben Kohen’in verdiği bilgiye göre; yarım adanın şu an satılık olan kısmı bir süre önce tatil amaçlı şahıs üzerine satın alındı. Ardından lüks villa inşa edilerek turistik tesis olarak kullanıldı. Sahibi işletmeye daha fazla devam etmek istemediğini söyleyerek satılığa çıkardı. “Ada imara açık değil ancak satın alan kişi tarafından bungalov gibi geçici konutlar yapılabilir. Alt yapısı hazır olduğu için özel ya da turistik tesis olarak kullanılabilir. Satın alan kişi ruhsat başvurusu yaparak villayı ve bulunduğu araziyi otel olarak işletebilir.”
SATILIK YARIM ADANIN DİĞER KISMI DEVLET ARAZİSİ
Doğayla iç içe bulunan ve turkuvaz rengi deniziyle görenleri hayran bırakan Mavi Bayraklı Koyu’nun büyük bir kısmı ise devlet arazisi. Emlakçı Kohen, yarım adanın 27 bin metrekarelik satılık alan dışında kalan kısmının devlete ait olduğunu bu nedenle satılık olmadığını söyledi.
"KORONAVİRÜS NEDENİYLE TALEP ÇOK"
Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun koronavirüsten korunmak amacıyla kendisini adada karantina altına almasının ardından Türkiye'de de satılık olan adalara talep arttı. Emlakçı Kohen, yarım adanın konumu itibariyle kalabalıktan uzaklaşmak isteyenler için de bir alternatif olduğunu söyledi. İlan yeni açılmış olmasına rağmen çok sayıda kişinin arayarak ada hakkında bilgi aldığını vurguladı.
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