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Bodrum'un su altı dünyasında tarih ve doğal yaşam bir arada görüntülendi

Dünyanın ve Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'un eşsiz su altı dünyasında tarih ve yaşam bir arada görüntülendi

05.10.2022 - 16:16 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Bodrum, yılın her ayı dalışa imkan sunan ılık iklimi, yerlilerin olduğu kadar yabancı dalgıçların da bölgeye ilgisini artırıyor. Dalış noktalarının başında Büyük ve Küçük Reef, Saklı Reef, Sahil Güvenlik Batığı, C47 Dacota Uçak Batığı, Kaçakçı, Pınar 1, Aksona ve Poyraz Koyu geliyor.

  • AA'nın haberine göre su altı, karagöz sürülerinden göçmen türlere, tarihi batıklardan su altı arkeolojisinin en önemli parçalarına kadar eşsiz bir kültürel hazine olarak göze çarpıyor. Mavinin her tonunun yer aldığı Bodrum'un derinlikleri Su Altı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından da nisan ayından bu yana görüntülendi.

  • Bazı dalışlara kendisi de su altı tutkunu olan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Aksona Mehmet olarak bilinen sünger avcısı Mehmet Baş da katıldı.

  • Kaymakam Bayar, yaptığı açıklamada, Bodrum'un dalış turizmindeki yerinin her geçen yıl kuvvetlendiğini, ilçenin dünyanın turizm destinasyonları içerisinde en önemli yerlerden biri olduğunu anlatarak, şöyle dedi:

  • "Bodrum'da deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra birçok yan aktiviteler bulunuyor. Bodrum bu açıdan dünyanın bir çekim merkezi halinde. Dağ yürüyüşünden, trekkingden, diğer bütün alanlarda olduğu gibi denizde de su altı dalışı önemli durumda. 

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