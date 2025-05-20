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        Haberler Yaşam Bodrum'un gözde tatil beldesi Yalıkavak’ta yeni halk plajı

        Bodrum'un gözde tatil beldesi Yalıkavak’ta yeni halk plajı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'nde hizmete hazırlanan yeni halk plajının 2025 turizm sezonunda hizmete açılacağını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 11:36 Güncelleme: 20.05.2025 - 11:36
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        Bodrum'un gözde tatil beldesinde yeni halk plajı
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum Yalıkavak ve Antalya Manavgat Sorkun Mahallesi’nde yapımına başlanan yeni halk plajlarının 2025 turizm sezonunda hizmete açılacağını duyurdu.

        Böylece, Bodrum’da sayısı 4 olan halk plajı tesislerine bir yenisi daha eklenmiş olacak.

        Turizmde dönüşüm hedefiyle yola çıkan Bakan Ersoy’un kararlı adımlarıyla hayata geçirdiği Halk Plajları Projesi kapsamında, Muğla’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi’nde hizmete hazırlanan yeni halk plajı, en gözde tatil beldelerinden birinde herkese açık, ücretsiz bir tatil imkânı sunacak.

        MAVİ BAYRAK GURURU

        Bakan Ersoy ayrıca, 2024-2025 yıllarında 5 yeni ücretsiz halk plajı yapılmasının planlandığını ve Türkiye'nin 567 Mavi Bayraklı plaj ile dünya sıralamasında üçüncü sırada yer aldığını belirtti.

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        2019’dan bu yana Türkiye genelinde 17 ücretsiz halk plajı açılmış durumda.

        Mavi bayraklı tertemiz sahiller, modern yeme-içme alanları, karavan ve çadır kamp yerleri, çocuk oyun parkları ve daha birçok olanakla donatılan halk plajları, misafirlerine kaliteli ve konforlu bir deniz tatili sunacak.

        Tesislerde aileler için özel localar, gölgelikler, dinlenme terasları ve çocuklara özel oyun alanları yer alıyor.

        Ortak kullanım alanları erişilebilirlik ve hijyen kurallarına uygun şekilde düzenlenerek her yaştan ziyaretçi için güvenli ve keyifli bir ortam oluşturuluyor.

        35 HALK PLAJI OLACAK

        Halihazırda Antalya, Muğla ve İzmir başta olmak üzere 15 noktada hizmet veren halk plajlarına, 2025 yılı itibarıyla Manavgat-Ilıca, Kemer-Tekirova, Bodrum-Yalıkavak, Çeşme-Ovacık, Adana-Karataş ve Giresun-Merkez gibi yeni destinasyonların eklenmesiyle toplam halk plajı sayısının 35’e ulaşacak.

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        #halk plajı
        #Kültür ve turizm bakanı
        #Mehmet Nuri Ersoy
        #Mavi Bayrak
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