Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Sinema Bodrum Türk Filmleri Haftası 30 Eylül'de başlıyor

        Bodrum Türk Filmleri Haftası 30 Eylül'de başlıyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Dairesi Başkanlığı, Muğla Belediyesi ve Bodrum Belediyesi destekleriyle, Bodrum Sinema ve Kültür Derneği (BSKD) ev sahipliğinde düzenlenecek 12. BOTH – "Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi" 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında sinemaseverleri ve Türk film endüstrisini Bodrum'da buluşturacak. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 00:17 Güncelleme: 20.08.2024 - 00:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum Türk Filmleri Haftası 30 Eylül'de
        ABONE OL
        ABONE OL

        Her sene olduğu gibi bu sene de "Sinemanın Kalbi Bodrum'da Atıyor" mottosuyla düzenlenecek 12. BOTH – “Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi”, sinemaseverler, profesyoneller ve turistler için yine unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

        “Bodrum Türk Filmleri Haftası”, 14 farklı mekânda ünlü oyuncuları, yönetmenleri, sinema işletmecilerini, basın mensuplarını, turistleri ve Türk ve Yunanlı sinemaseverleri bir araya getirecek. Etkinlik, Bodrum ve Kos Adası'nda eş zamanlı olarak; uluslararası izleyicili galalar, oyunculu gösterimler, söyleşilerle dolu dolu geçecek. “CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi’nde de salon sahipleri, film yapımcıları ve diğer profesyonelleri buluşturarak Türk sinemasının sağlıklı büyümesini desteklemeyi amaçlıyor. İzleyici verileri ışığında yeni trendlerin analizi, ortak proje ve çözümler, teknolojik yenilikler ve uluslararası rekabet stratejileri gibi konular ele alınacak. Bu çerçevede geçekleşecek Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü adına Genel Müdür Birol Güven’in de katılacağı çalıştayda Türk Sinema Endüstrisine ulusal ve uluslararası başarı getirecek strateji tartışmaya açılacak.

        REKLAM

        Bodrum’da Kültürel Buluşma

        Bodrum ve Kos Adası’nda sinemanın kalbinin atacağı 12. Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi, sektörel büyüme ve uluslararası rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor. Aynı zamanda kültür, sanatı ve turizmi bir araya getiren önemli bir buluşma olacak.

        BOTH, iki kıtada Türk sinemasını tanıtarak yapımcılara uluslararası seyirci etkileşimi ve geri bildirimi konularında fırsatları ile; uluslararası sinema tutkunlarına yönelik Kos Adası'nda düzenlenecek gösterimler ile etkinliğin milletlerarası dayanışmasını güçlendirecek.

        İzleyiciler Türk Sinemasının Seçkin Filmleriyle Buluşacak

        BOTH, izleyicilerini Türk sinemasının seçkin filmleriyle buluştururken, “CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi” ile sahneyi işin profesyonellerine bırakıyor. Ayla ve Müslüm gibi başarılı filmlerin ilk gösterimlerine ev sahipliği yaparak sinemaseverlere unutulmaz anlar yaşatan BOTH, bu yılda Türk sinemasının en yeni örnekleri arasından gişe başarısı elde etmiş filmleri ve özel seçkileri sunacak.

        Her yıl olduğu gibi 12.BOTH’un bu yılda Bodrum Kalesi’nde gerçekleşecek olan “Açılış Galası ve Ödül Töreni” nde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi -Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin tasarladığı özel ödüller sahiplerine takdim edilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bodrum Türk Filmleri Haftası
        #Kültür ve Turizm Bakanlığı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süper Mavi Dolunay, ihtişamıyla büyüledi!
        Süper Mavi Dolunay, ihtişamıyla büyüledi!
        İsrail kendi askerini vurdu
        İsrail kendi askerini vurdu
        Beşiktaş'ta hücum göz dolduruyor!
        Beşiktaş'ta hücum göz dolduruyor!
        Plastik fabrikasında yangın!
        Plastik fabrikasında yangın!
        Gizli soruşturma! Evlerinin salonunda vuruldular
        Gizli soruşturma! Evlerinin salonunda vuruldular
        Ali Koç'tan Ankara'da ziyaretler!
        Ali Koç'tan Ankara'da ziyaretler!
        Özbek'ten Gündoğan açıklaması!
        Özbek'ten Gündoğan açıklaması!
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yi bekliyor
        Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yi bekliyor
        Biri 17 biri 19 yaşında... Toprağa verildiler
        Biri 17 biri 19 yaşında... Toprağa verildiler
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Volvo'dan 'sedan' arası
        Volvo'dan 'sedan' arası
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Habertürk Anasayfa