Bodrum Türk Filmleri Haftası 30 Eylül'de başlıyor

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Her sene olduğu gibi bu sene de "Sinemanın Kalbi Bodrum'da Atıyor" mottosuyla düzenlenecek 12. BOTH – “Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi”, sinemaseverler, profesyoneller ve turistler için yine unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

“Bodrum Türk Filmleri Haftası”, 14 farklı mekânda ünlü oyuncuları, yönetmenleri, sinema işletmecilerini, basın mensuplarını, turistleri ve Türk ve Yunanlı sinemaseverleri bir araya getirecek. Etkinlik, Bodrum ve Kos Adası'nda eş zamanlı olarak; uluslararası izleyicili galalar, oyunculu gösterimler, söyleşilerle dolu dolu geçecek. “CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi’nde de salon sahipleri, film yapımcıları ve diğer profesyonelleri buluşturarak Türk sinemasının sağlıklı büyümesini desteklemeyi amaçlıyor. İzleyici verileri ışığında yeni trendlerin analizi, ortak proje ve çözümler, teknolojik yenilikler ve uluslararası rekabet stratejileri gibi konular ele alınacak. Bu çerçevede geçekleşecek Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü adına Genel Müdür Birol Güven’in de katılacağı çalıştayda Türk Sinema Endüstrisine ulusal ve uluslararası başarı getirecek strateji tartışmaya açılacak.

REKLAM Bodrum’da Kültürel Buluşma Bodrum ve Kos Adası’nda sinemanın kalbinin atacağı 12. Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi, sektörel büyüme ve uluslararası rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor. Aynı zamanda kültür, sanatı ve turizmi bir araya getiren önemli bir buluşma olacak. BOTH, iki kıtada Türk sinemasını tanıtarak yapımcılara uluslararası seyirci etkileşimi ve geri bildirimi konularında fırsatları ile; uluslararası sinema tutkunlarına yönelik Kos Adası'nda düzenlenecek gösterimler ile etkinliğin milletlerarası dayanışmasını güçlendirecek.

İzleyiciler Türk Sinemasının Seçkin Filmleriyle Buluşacak BOTH, izleyicilerini Türk sinemasının seçkin filmleriyle buluştururken, “CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi” ile sahneyi işin profesyonellerine bırakıyor. Ayla ve Müslüm gibi başarılı filmlerin ilk gösterimlerine ev sahipliği yaparak sinemaseverlere unutulmaz anlar yaşatan BOTH, bu yılda Türk sinemasının en yeni örnekleri arasından gişe başarısı elde etmiş filmleri ve özel seçkileri sunacak. Her yıl olduğu gibi 12.BOTH’un bu yılda Bodrum Kalesi’nde gerçekleşecek olan “Açılış Galası ve Ödül Töreni” nde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi -Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin tasarladığı özel ödüller sahiplerine takdim edilecek.