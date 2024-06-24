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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bodrumspor Bodrum FK, Zdravko Dimitrov’u renklerine bağladı - Futbol Haberleri

        Bodrum FK, Zdravko Dimitrov’u renklerine bağladı

        Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum FK, Sakaryaspor'un 25 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Zdravko Dimitrov ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 20:05 Güncelleme: 24.06.2024 - 20:08
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        Sakaryaspor’un 25 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Zdravko Dimitrov, Süper Lig'in yeni takımı Bodrum FK'ya transfer oldu. Ege temsilcisi, Zdravko Dimitrov ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, yeşil-beyazlı ekip Sakaryaspor’un 25 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Zdravko Dimitrov ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Dimitrov geçen sezon Sakaryaspor forması altında 17 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 4 asist yaptı ve 1 kez fileleri havalandırdı.

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