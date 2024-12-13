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        Haberler Spor Futbol Bodrum FK: 2 - Sivasspor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bodrum FK: 2 - Sivasspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bodrum FK, evinde Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. 2. yarıda Taulant Seferi ile Zdravko Dimitrov'un (p) golleriyle kazanan Bodrum FK, puanını 14'e yükseltti. 73. dakikada Uros Radakovic'in direkt kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamlayan Sivasspor ise haftayı 18 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 22:01 Güncelleme: 13.12.2024 - 23:57
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        Bodrum FK, 2. yarıda açıldı!
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        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bodrum FK ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Bodrum FK oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 49'da Taulant Seferi ve 76. dakikada Zdravko Dimitrov attı.

        Konuk ekipte top koşturan Uros Radakovic, 73. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından Bodrum FK puanını 14'e yükseltirken, Sivasspor ise 18 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Bodrum FK, Trabzonspor'a konuk olacak. Sivasspor, evinde Samsunspor'u ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        13'üncü dakikada Sivasspor etkili geldi. Uğur'un pasında Koita ceza alanına sokuldu, Üzeyir son anda araya girerek tehlikeyi savuşturdu.

        40'ıncı dakikada Bodrum FK adına Cenk korneri kullandı. Celustka'nın kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

        Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

        49'uncu dakikada Bodrum FK öne geçti. Dimitrov rakibinden sıyrılıp penaltı noktası üzerine topu aktardı. Seferi topu kontrol etti ve bekletmeden vuruşunda ağları sarstı: 1-0.

        72'nci dakikada Gökdeniz, Radakovic'in müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı noktasını gösterdi.

        73'üncü dakikada Radakovic, penaltı pozisyonu sonrası Gökdeniz'e yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü.

        76'ncı dakikada Dimitrov penaltı atışını gole çevirip durumu 2-0 yaptı.

        Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve kazanan taraf ev sahibi Bodrum FK oldu.

        STAT: Bodrum

        HAKEMLER: Cihan Aydın, Mehmet Akıncık, Özcan Sultanoğlu

        BODRUM FK: Sousa - Üzeyir (Dk. 82 Ege), Celustka, Ali Aytemur, Cenk, Taylan, Mohammed, Fredy (Dk. 90 Enes), Seferi (Dk. 90+2 Hagi), Puşçaş (Dk. 46 Dimitrov), Gökdeniz (Dk. 90+2 Brazao)

        SİVASSPOR: Ali Şaşal - Murat, Radakovic, Camara, Uğur, Poungouras, Koita (Dk. 90 Turaç), Turgunboev (Dk. 90 Oğuzhan), Charisis, Rodrigues (Dk. 77 Emrah), Manaj

        GOLLER: Dk. 49 Seferi, Dk. 76 (P) Dimitrov (Bodrum FK)

        SARI KARTLAR: Celustka, Gökdeniz, Dimitrov (Bodrum FK), Turgunboev (Sivasspor)

        KIRMIZI KART: Dk. 73 Radakovic (Sivasspor)

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