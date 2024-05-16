Bodrum FK: 2 - Boluspor: 0 MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur karşılaşmasında Bodrum FK, Boluspor'u 2 golle mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı.
Giriş: 16.05.2024 - 19:12 Güncelleme: 16.05.2024 - 19:12
Bodrum FK ile Boluspor, Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur karşılaşmasında kozlarını paylaştı.
80. dakikada Celal Dumanlı ve 90. dakikada Osman Haqi'nin attığı gollerle Bodrum FK, karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Maçın uzatma bölümünde Bodrumspor'da Omar Imeri, Boluspor'da ise İshak Karaoğul kırmızı kart gördü.
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