29 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, 17 Eylül günü 16 kaçak göçmenin denizden kurtarıldığı, 3 kadın kaçak göçmenin ise öldüğü fiber tekne faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. 8'i tutuklu 14 şüpheli hakkında 3'er kez müebbet hapis cezası istendi.
3 KADIN GÖZMEN ÖLDÜ
Bodrum'un Bağlar Koyu'nda, geçtiğimiz 17 Eylül Pazartesi günü saat 00.57'de yaşanan olayda kaçak göçmenlerin bulunduğu fiber tekne su alıp, battı. İhbar üzerine 2 botla bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, denizden 15'i Irak, 1'i Suriye uyruklu olmak üzere 8 çocuk, 6 kadın ve 2 erkek kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler, 2 kadının ise cansız bedenini buldu. Kurtarılanlar batan teknede toplam 19 kaçak göçmen olduğunu söyleyince kayıp olan 1 kadın da suda arandı. 1 gün sonra kayıp kadının cansız bedeni, bulundu. Denizde yaşamını yitiren 3 kadının Irak uyruklu olduğu olduğu ortaya çıktı.
4 GÜNLÜK 'KAPAN' OPERASYONU
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, facianın ardından göçmen kaçakçılığı yapan organizatörler ve aracılara yönelik 'Kapan' adını verdiği bir operasyon yaptı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı. Bodrum Cumhuriyet Savcısı Bülent Dinçel, faciayla ilgili soruşturmayı tamamlayıp, iddianameyi hazırladı. Savcı Dinçel, 24 sayfalık iddianamesinde aralarında otel sahibi, taksi ve minibüs şoförlerinin de bulunduğu 8'i tutuklu 14 kişi hakkında olası 'kasten öldürme suçundan' 3'er kez müebbet hapis cezası istedi. İddianame Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
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