Bodrum'daki 'çuval' cinayeti çözüldü: 5 zanlı tutuklandı

Bodrum ilçesinde, 28 Haziran gecesi saat 00.30'da çuval içerisinde bulunan cesedin, emlak ve oto kiralama işi yapan Ümit Erol'a (50) ait olduğu belirlendi. Erol'un, borç-alacak meselesi nedeniyle önce uyuşturulup, tabancayla vurulduktan sonra yakılarak öldürüldüğü tespit edildi. DHA'nın haberine göre; gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Tutuklanan zanlılardan birinin anestezi teknikeri olduğu öğrenildi.
OLAY
28 Haziran gecesi saat 00.30 sıralarında Ortakent Mahallesi Üniversitesi Caddesi üzerinde yürüyen bir kişi, yol kenarından gelen yoğun koku üzerine durumdan şüphelenerek ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince yapılan incelemede içi toprak dolu bir çuval içerisinde bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin tanınmaz halde olduğu belirlenirken, yaşının 50-55 olduğu belirtildi. Ceset, savcı ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ÖZEL EKİP KURULDU
Jandarma tarafından başlatılan çalışma kapsamında cesedin emlak ve oto kiralama işi yapan Ümit Erol isimli kişiye ait olduğu belirlenirken, Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan kardeşi Uğur Erol'un, 20 Haziran saat 18.30 sıralarında ağabeyinin evden ayrıldığını, hayatından endişe ettiğini belirterek 25 Haziran saat 16.00 sıralarında jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Erol'un telefon kayıtlarını incelemeye aldı.
DETAYLAR KAN DONDURDU!
Derinleştirilen soruşturma kapsamında şüpheliler H.T.A., annesi F.N.A., G.İ., E.D., anestezi teknikeri B.A. ve A.T. gözaltına alındı. Çapraz sorguya alınan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda Ümit Erol'un borç-alacak nedeniyle öldürüldüğü belirlendi.
Olay günü şüphelilerin Erol'u uyuşturup, ardından tabancayla vurduktan sonra üzerine asit döktüğü ve yakmaya çalıştığı, daha sonra ise kurtulmak istedikleri cesedi içi toprak dolu bir çuvala koyup 20 kilometre uzaklıktaki boş bir araziye attığı belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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