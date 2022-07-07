Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güvenlik

Bodrum'da tapu sahteciliği operasyonu: 3 gözaltı

Muğla Bodrum'da tapu sahteciliği ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, sahte evrakla arazi satmaya çalıştıkları tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı

07.07.2022 - 06:09 | Güncelleme: ABONE OL
Bodrum'da tapu sahteciliği operasyonu: 3 gözaltı
Tapu sahteciliği operasyonunda 3 gözaltı
0:00 / 0:00
AA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tapu sahteciliği yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ekipleri, sahte evrakla kendilerine ait olmayan araziyi satmaya çalışan şüphelilerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, Bodrum Tapu Müdürlüğü içerisindeki 3 şüpheliyi sahte evraklarla yakaladı. AA'nın haberine göre; gözaltına alınan R.K, H.K. ve M.C.G'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Evlat dehşeti! Yaşlı annesini bıçaklayarak öldürdü
Evlat dehşeti! Yaşlı annesini bıçaklayarak öldürdü
Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet! Doktoru vurdu, intihar etti!
Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet! Doktoru vurdu, intihar etti!
Motosikletin çarptığı yaşlı çift öldü
Motosikletin çarptığı yaşlı çift öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.