Bodrum'da sunag nöbetine devam

Bodrum Antik Tiyatro, 2002'de konser alanı olarak kullanılmaya başlandıktan sonra, Antik dönemde bolluk - bereket için tanrılara sunum yapılan, bir diğer adı Altar olan sunag, yerinden kaldırılmayarak olduğu yerde bırakıldı. O Sunag, sahnenin bir bölümüne denk geldi.

Yıldız Tilbe, şarkılarını o sunağa çıkarak seslendirmek istemişse de görevliler son anda kendisine engel oldu. Teoman ise engellenemedi. Ünlü şarkıcı, şarkısının birini sunağa yatarak seslendirdi. Melike Şahin de yaslanarak...

Yetkililer; çareyi, zarar görmemesi için Bodrum Antik Tiyatro'daki konserlerde sunağın önüne bir nöbetçi koymakta buldu. Sunag nöbetinin devam ettiği Hadise'nin konserinde görüldü.