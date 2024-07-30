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        Haberler Magazin Melike Şahin, Sunag'a yaslanarak şarkı söyledi - Magazin haberleri

        Melike Şahin, Sunag'a yaslanarak şarkı söyledi

        Melike Şahin, Bodrum Antik Tiyatrosu'nda sahne aldı. Şahin, Teoman'ın üzerine uzandığı, Yıldız Tilbe'nin de üzerine çıkmak istediği Sunag'a yaslanarak şarkı söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 12:11 Güncelleme: 30.07.2024 - 12:11
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        Sunag'a yaslanarak şarkı söyledi
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        Bodrum Antik Tiyatro, 2002'de konser alanı olarak kullanılmaya başlandıktan sonra, Antik dönemde bolluk - bereket için tanrılara sunum yapılan, bir diğer adı Altar olan Sunag, yerinden kaldırılmayarak olduğu yerde bırakıldı. O Sunag, sahnenin bir bölümüne denk geldi.

        Bodrum Antik Tiyatro'da 20 Haziran'da sahneye çıkan Yıldız Tilbe, Sunag'ın üzerine çıkmak isteyince görevlilerce engellendi.

        Yıldız Tilbe

        Teoman ise 23 Temmuz akşamı verdiği konserde şarkısını söylerken taşın üzerine yatınca yetkililer harekete geçti.

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        Teoman

        Bunun üzerine Sunag'ın başına bir güvenlik görevlisi getirildi. O görevli, konser boyunca Sunag'ın hemen yanında oturarak gerekli olduğu takdirde şarkıcıları uyarmaya başladı.

        24 Temmuz'daki Göksel konseri

        Dün akşam ise Melike Şahin, Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı. Ünlü şarkıcı, Sunag'a yaslanarak şarkısını seslendirdi. Anlaşılan o ki Sunag'a dokunmaktan bir sakınca yok. Yetkililer, Sunag'ın üzerine çıkılmasını istemiyor.

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        #Melike Şahin
        #teoman
        #Yıldız Tilbe

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