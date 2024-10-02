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        Haberler Gündem Bodrum'da seyir halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler

        Bodrum'da seyir halindeki cip alev aldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 18:06 Güncelleme: 02.10.2024 - 18:06
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        Seyir halindeki cip alev aldı
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        Yalıkavak Mahallesi Değirmenler mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilmeyen cipten dumanların yükseldiğini gören sürücü aracını yol kenarına çekti.

        Kısa süre sonra alevler aracı sardı. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.

        Yangında lüks cip kullanılamaz hale geldi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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