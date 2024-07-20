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        Haberler Gündem Bodrum'da hırsızlık suçundan gözaltına alınan yabancı uyruklu turist tutuklandı - Güncel haberler

        Bodrum'da hırsızlık suçundan gözaltına alınan yabancı uyruklu turist tutuklandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir işletmeden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Cezayir asıllı Fransız turist tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 01:51 Güncelleme: 20.07.2024 - 01:53
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        Yabancı uyruklu turist hırsızlıktan tutuklandı
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        Akyarlar Mahallesi'ndeki bir işletmenin kasasından 21 Haziran'da işletme yöneticisi P.A'ya ait bir miktar nakit para, döviz, nüfus cüzdanı, banka kartları ve kredi kartlarının bir müşteri tarafından çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) işletme ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi takibe aldı. Şüpheli M.S, Kumbahçe Mahallesi'nde JASAT ekiplerince yakalandı.

        Cezayir asıllı Fransız vatandaşı olduğu ve Türkiye'ye turist olarak Cezayir'den geldiği tespit edilen zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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