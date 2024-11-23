Bodrum'da feribot seferleri iptal edildi

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla ve çevresi için "fırtına" uyarısı yaptı.

Uyarı ile birlikte vatandaşlara yaşanabilecek olası olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması çağrısı da yapıldı.

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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise, bugün ve yarın yapılması planlanan 09.00 Bodrum-Datça ile 15.00 Datça-Bodrum arası feribot seferinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği belirtildi.