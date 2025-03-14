Bodrum'da 3 bin 303 çeşit deniz çöpü kayıt altına alındı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen, ilk okul öğrencilerinin de katıldığı yılın ilk deniz çöpü izleme etkinliğinde 3 bin 303 çeşit çöp kayıt altına alındı
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Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Muğla Şubesi ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı (Marina Litter Watch) kapsamında düzenlenen etkinlikte deniz çöpleri kayıt altına alındı.
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Deniz ve kıyı temizliği konusunda farkındalık oluşturmak ve ekosisteme zarar veren atıkları tespit etmek amacıyla Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda Turgutreis Marina Halk Plajında temizlik çalışması yapıldı.
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Temizlik çalışmasına Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, TÜRÇEV Muğla Koordinatörü Gürcan Kaya, ilgili birim müdürleri ve personeller, mavi bayrağa sahip otel yetkilileri ile Zeyyat Mandalinci İlkokulu öğrencileri katıldı.
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Öğrencilere atıklar ve çevreye etkileri ile ilgili bilgilerin verildiği etkinlikte, MLW etkinlik uygulama kriterleri dikkate alınarak 200 metre kıyı şeridinde 1 saat boyunca temizlik yapıldı.
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Etkinlikte toplam 3 bin 303 adet çöp toplanarak kategorize edildi.
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32.5 kilogram atık, ağırlık ölçümünün ardından, TÜRÇEV tarafından Blue Flag Turkey grup adı ile Avrupa Çevre Ajansı veri sistemine işlendi.
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Belirlenen alanın izlenmesi ve veri devamlılığının sağlanabilmesi için uygulama alanı koordinatları kayıt altına alındı.
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Yılda dört kez, dört mevsimi temsilen düzenlenen etkinlik kapsamında deniz çöplerinin kaynağı belirlenerek önleyici tedbirler alınması amaçlanıyor.
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