Bodrum'da deniz çayırları su altı kamerasınca görüntülendi
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yüzlerce tür deniz canlısının barındığı ve üreme alanı olarak kullandığı deniz çayırları, su altı kamerasınca görüntülendi
- 1
Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Belediye Başkanı Ahmet Aras, su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile deniz çayırlarının olduğu alanda dalış yaptı.
- 2
Ceylan, bölgede su altından kamera ile çekim yaptı. Görüntülerde deniz çayırlarında birçok türde balığın yaşadığı yer alıyor.
- 3
Kaymakam Bayar, yaptığı açıklamada, deniz çayırlarının insan için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.
-
- 4
Teknecilerin, balıkçıların ve dalgıçların bu değerleri koruması gerektiğini belirten Bayar, "Bir balıkçı teknesi her yere demir atmamalı. Attığı yere çok dikkat etmeli, her yere tonoz bağlamamalı.
- 5
Deniz altına inen yüzerlerin onlara dokunmaması, zarar vermemesi bizler ve gelecek için çok önemli" dedi.
- 6
Bayar, ormanların, denizlerin, çevrenin daima temiz tutulması gerektiğini bildirdi.
-
- 7
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da çocukluğunda deniz çayırları içerisinde balık avladıklarını belirtti.
- 8
Deniz çayırları alanlarının daraldığını hissedebildiklerini aktaran Aras, çapa ve zincir atılan yerlerde deniz çayırlarının zarar gördüğünü tespit ettiklerini bildirdi.
- 9
Aras, Bodrum Kalesi bölgesinde sağlıklı bir deniz çayırları popülasyonunun olduğunu ifade etti.
-
- 10
Tahsin Ceylan da Bodrum'un deniz ekosisteminde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.