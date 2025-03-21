Yakaköy Mahallesi'nde, camcı olarak faaliyet gösteren Alaaddin Yıldız'dan (53) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polisler, Yıldız'ın iş yerine gitti.

Ekipler, Yıldız'ın yerde hareketsiz ve üzerinin battaniye ile örtülü olduğunu gördü. Sağlık ekibi boğazı kesilmiş olan Yıldız’ın öldüğünü belirledi.

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Polis ekipleri olayla ilgili kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.