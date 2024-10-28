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        Bodrum'un mahalle kadın meclislerine bir yenisi daha eklenecek

        Muğla'nın Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, Akyarlar Mahallesi Kadın Meclisi'nin kurulması için çalışmaları hızlandırdı. Çalışmalar kapsamında belediye yetkilileri Muhtar İsmihan Ulutaş'ı ziyaret etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 18:10 Güncelleme: 28.10.2024 - 18:10
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        Bodrum'da bir kadın mahalle meclisi daha
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        Muğla'nın Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün Bodrum Kadın Dayanışma Derneği (BKD) ile proje ortaklığında yapılan çalışmalar kapsamında mahalle meclislerine Akyarlar Mahallesi de ekleniyor.

        Mahalle meclisleri ile "Ortak Kadın Mahalle Meclisleri Politika Belgesi" oluşturulması amacıyla bugüne kadar ilçe genelinde Bodrum merkez başta olmak üzere İslamhaneleri, Dereköy, Akçaalan, Yakaköy Türkmen, Mumcular, Peksimet, Bitez ve Ortakent’te kadın mahalle meclisleri kuruldu. Akyarlar Mahallesi'nde de önümüzdeki hafta mahalle meclisi kurulması için planlamalar yapılıyor.

        31 Ekim 2024 Perşembe günü saat 13.00'te Akyarlar Mahallesi Kemer Mevkisi'nde bulunan Bodrum Belediyesi Akyarlar Çok Amaçlı Salon'da, kadınların bölgelerinde yaşadıkları sorunların çözümünde söz sahibi olmalarını destekleyen proje kapsamında toplantı düzenlenecek. Toplantıda, bölgede yaşayan kadınlar bir araya gelerek Akyarlar Mahallesi Kadın Meclisi'ni hayata geçirecek.

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        Çalışmalar kapsamında Akyarlar Muhtarı İsmihan Ulutaş'ı ziyaret eden Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, Akyarlar Mahallesi Kadın Meclisi'nin kurulmasına yönelik çalışmalar hakkında görüşme yaptı.

        Kadın emeğinin yaşamın en büyük değeri olduğunu ifade eden Muhtar İsmihan Ulutaş, mahallesinde yaşayan tüm kadınları, Akyarlar Mahallesi Kadın Meclisini kurmaya davet etti.

        Kadın Meclisi çalışmalarını değerlendiren Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de kadınların işte, evde, mahallede, hayatın her alanında söz sahibi olmasının önemine işaret ederek şunları söyledi:

        "Adil ve şiddetsiz bir kent hedefiyle yapılan çalışmalar kapsamında her mahallede kadınların söz sahibi olması, yerel çalışmalara katılmasını önemsiyoruz. Mahalle meclislerini kurarak kadınları daha görünür kılmak ve yapılan çalışmalarda onların aktif rol almasını sağlamak en büyük amacımız. Kentin menfaatine yapılan çalışmalarda kadınların da yer alması ve deneyim paylaşım toplantıları ile kentin geleceğine kadınların yön vermesini istiyoruz."

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