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        Haberler Gündem Bodrum'da avukat ve emekli icra müdürü otomobilde öldürüldü

        Bodrum'da avukat ve emekli icra müdürü otomobilde öldürüldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 kişi otomobil içerisinde silahla vurularak öldürüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 19:24 Güncelleme: 21.09.2023 - 19:24
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        Avukat ve icra müdürü öldürüldü
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        Silahlı saldırı TurgutreisTurgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde 2 kişi araç içerisinde başlarından vurularak öldürüldü.

        ŞÜPHELİ YAKALANDI

        İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere araç içerisinde vurularak öldürülen kişilerin avukat Mehmet Erdal Çam ve emekli icra müdürü Özcan Çavdar olduğu tespit edildi. Olayın şüphelisi G.Ö.'nün ise yakalandığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor.

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        #BODRUM
        #mehmet erdal çam
        #özcan çavdar
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