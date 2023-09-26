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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Bob Moses 19 Kasım’da İstanbul’da

        Bob Moses 19 Kasım’da İstanbul’da

        Grammy ödüllü ikili Bob Moses 19 Kasım'da İstinyeArt %100 Performans Arena'da müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 10:51 Güncelleme: 26.09.2023 - 10:51
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        Bob Moses 19 Kasım'da İstanbul'da
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        Elektronik müziğin başarılı ikilisi Bob Moses, Kasım ayında İstanbullu dinleyicileriyle bir kez daha buluşuyor. Dünyanın farklı yerlerinde verdikleri performanslarla elektronik müzik severleri kendine hayran bırakan ikili 19 Kasım’da İstinyeArt %100 Performans Arena’da konser verecek.

        TomHowie ve Jimmy Vallance'den oluşan Grammy ödüllü BobMoses, ilk albümleri “DaysGoneBy” ile başarılı bir çıkış yakaladı. 2017'de "Tearing Me Up" RAC remiksiyle ödül kazanan ikili, 2018'de ikinci albümleri “Battle Lines”ı dinleyicilerle buluşturdu. 2020’de “Desire” adlı EP’lerini yayımlayan ikili, dünya çapında farklı performans mekanlarında gerçekleştirdiği etkileyici performanslarla adından söz ettirdi. BobMoses'ın konser biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

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        #Bob Moses
        #Biletinial
        #İstinyeArt
        #konser
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