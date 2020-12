Ünlü sanatçı Bob Dylan 600'den fazla şarkısının tüm telif haklarını 300 milyon dolara Universal Music'e sattı.

Yok böyle anlaşma! Dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Universal, bugün yaptığı açıklamayla albümleri bugüne kadar 125 milyondan fazla satan, efsanevi sanatçı Bob Dylan'ın yazıp bestelediği 600'den fazla şarkısının tüm haklarını satın aldığını açıkladı.



Satış rakamı açıklanmasa da Dylan'a ödenen tutarın 300 milyon dolar olduğu konuşuluyor. Müzik dünyasında bu ücretin şimdiye kadar bir şarkıcının bestelerinin hakları için ödenen en yüksek meblağ olduğunu söyleniyor. İlk şarkılarından son albümü 'Rough and Rowdy Ways'e kadar tüm kariyerini kapsayan anlaşma, şarkılarının telif haklarını uzun süredir kendisi kontrol eden Dylan ile doğrudan yapıldı.

1962'de başladığı kariyeri boyunca 'Blowin 'in the Wind', 'The Times They Are A-Changin' ve 'Like a Rolling Stone', 'Knockin' on Haven's Door' gibi onlarca klasikleşmiş şarkı yazan Dylan'ın tüm şarkılarının yüzde 100 hakkı Universal Music'e geçmiş oldu.



Universal Music Group CEO'su Lucian Grainge yaptığı açıklamada, 2016 yılında "Büyük Amerikan şarkı geleneğinde yeni şiirsel ifadeler yarattığı için" Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen Bob Dylan'ın, şarkı yazma sanatının en büyük uygulayıcılarından biri olduğunu söyledi.

Universal, şarkıları bugüne kadar aralarında U2'dan Adele, Guns N' Roses'tan Bob Marley'e onlarca sanatçı tarafından 6 binde fazla cover'lanan Dylan'a yaptığı ödeme karşılığında, şarkıların gelecekteki tüm gelirlerini toplayacak. Ancak bugüne kadar 50 albüm yapan, yılda 100 konser veren 79 yaşındaki Bob Dylan'ın gelecekte yapacığı şarkılar bu anlaşmaya dahil değil.